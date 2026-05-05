TİGEM, 400 reforme küçükbaş hayvan satacak

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 400 reforme morkaraman ırkı küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Genel müdürlüğün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma ait toplam 400 reforme morkaraman ırkı küçükbaş, açık artırma usulüyle partiler halinde satılacak.

İhale, 14 Mayıs saat 14.00'te Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde, "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
