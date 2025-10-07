Haberler

TİGEM, 4.1 Milyon Kilogram Buğday Satışı için İhale Açtı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı istihsali olarak 4 milyon 100 bin kilogram buğday satışı için ihale düzenleyecek. İhaleye ait muhammen bedel 55 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali 4 milyon 100 bin kilogram buğday satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2025 yılı istihsali 4 milyon 100 bin kilogram mahsul buğdayı partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 16 Ekim saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 55 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname TİGEM, Polatlı Ticaret Borsası, işletmeye ait "https://www.tigem.gov.tr" internet adresi ile Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde görülebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
