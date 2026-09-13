Haberler

TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak

Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 300 baş Kangal Akkaraman koyun, 2 bin 600 baş Kangal Akkaraman erkek kuzu ve 150 baş Kangal Akkaraman dişi kuzu, canlı ağırlık üzerinden 15 parti halinde açık artırma usulü satılacak.

İhale, 24 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.

Kaynak: AA
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Vanuatu'da feribot faciası! 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıp

Pasifik'te can pazarı! Feribot battı, onlarca kişi kayıp
Dev çekirgeler bu kez Van'da görüldü! Uzmanından 'zarar vermeyin' uyarısı

Dev çekirgeler bir ilimizde daha görüldü! Uzmanından önemli uyarı
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor! Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor

Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! Çoğunluğu jandarma olan 50 güvenlik personeli zehirlendi

Müsabakada kumanya skandalı! 50 jandarma personeli soluğu acilde aldı