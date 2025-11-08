TİGEM 2025 Yılı için 2 Bin 42 Ton Buğday İhalesi Açtı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğday satışı için ihale açtı. İhale, 19 Kasım'da Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğday satmak üzere ihale açtı.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton mahsul buğdayı partiler halinde satılacak.
İhale, açık artırma usulüyle 19 Kasım saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda yapılacak.
İhaleye ait şartname, TİGEM ve Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğünde görülebilecek.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi