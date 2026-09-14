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Ticari süt işletmelerince 987 bin 634 ton inek sütü toplandı

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Bir önceki ay 995 bin 463 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 987 bin 634 ton oldu.

Bir önceki ay 995 bin 463 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 987 bin 634 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 arttı, ayran üretimi yüzde 5,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,5 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,1 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,6 arttı, ayran üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,1 azaldı.

Bir önceki ay 995 bin 463 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 987 bin 634 ton oldu.

Bir önceki ay 139 bin 778 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 130 bin 610 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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