Ticaret Satış Hacmi Nisan’da Yıllık %9,6 Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda %9,6 artarken, perakende satış hacmi %11,5 oranında yükseldi. Ancak bir önceki aya göre ticaret satış hacmi %3,1 azaldı.

Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 9,6, perakende satış hacmi de yüzde 11,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı.

Ticaret satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,5 yükseldi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti

Fenerbahçe'nin yıldızları bu kez düğün salonunun tozunu attırdı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den günler öncesinde ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.