Türk Devletleri ile ticaret 27,8 milyar dolara ulaştı

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacminin 27,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ortak tarihimizden, kültürel bağlarımızdan ve stratejik iş birliği anlayışımızdan aldığımız güçle geliştirmeye devam ediyoruz. 2009 yılında kurulan ve 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde bugünkü adını alan Türk Devletleri Teşkilatı; siyasi diyalogun güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan teşkilatın üye ülkeleri; Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci ülkeleri arasında yer almaktadır. Türk dünyasıyla ticari entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlı çalışmalarımız neticesinde, Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi 2002 yılında 871 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılı sonunda yaklaşık 20 kat artarak 16,9 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılında TDT ülkeleri içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke 7,8 milyar dolar ile Kazakistan olurken, Kazakistan'ı sırasıyla 4,3 milyar dolar ile Azerbaycan, 3,1 milyar dolar ile Özbekistan ve 1,6 milyar dolar ile Kırgızistan takip etmiştir" denildi.

'DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 6,6 ARTTI'

2026 yılının ilk 7 ayında da TDT ülkeleriyle ticaretin güçlü seyrini koruduğu vurgulanarak, "Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış göstererek 10,1 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan, TDT gözlemci ülkeleri olan Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticaretimiz de artmaya devam etmektedir. Bu ülkelerle toplam ticaret hacmimiz 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 10 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise gözlemci ülkelerle toplam ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 6,1 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Böylece, 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacmimiz 27,8 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son çeyrek asırda küresel üretim ve ticaretin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaydığı ve bu durumun Türk coğrafyasının uluslararası ticaret ve lojistik ağları içerisindeki stratejik önemini daha da artırdığı işaret edilerek, "Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm, bölgesel iş birliklerini her zamankinden daha değerli hale getirirken, Orta Koridor'un sunduğu fırsatlar Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi açısından önemli bir potansiyel ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak; ortak tarihimiz, kültürel bağlarımız ve karşılıklı güven temelinde, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ekonomik ve ticari entegrasyonu güçlendirmeye, Orta Koridor'un sunduğu stratejik avantajları en etkin şekilde değerlendirmeye ve Türk dünyasının küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı