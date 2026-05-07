Haberler

Destek Kapsamı Teyit Bildirimi "Tek Pencere Sistemi"ne entegre edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri için 'Destek Kapsamı Teyit Bildirimi'ni Tek Pencere Sistemi'ne entegre ederek bürokrasiyi azaltmayı ve işlemleri hızlandırmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri için düzenlenen Destek Kapsamı Teyit Bildirimi'nin, Tek Pencere Sistemi'ne entegre edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dijital gümrük uygulamalarının kararlılıkla geliştirildiği belirtildi.

AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde, gümrük vergilerinden muafiyet sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Bu muafiyetin uygulanabilmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için firmalara ıslak imzalı belgeler düzenlenmekte, söz konusu belgeler, firmalar tarafından gümrük idarelerine fiziki olarak ibraz edilmekteydi. Bu süreç ise işlemlerin uzamasına neden olabilmekteydi." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığının, yeni nesil dijital gümrük uygulamalarıyla, bürokrasiyi azaltma ve firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri için düzenlenen 'Destek Kapsamı Teyit Bildirimi' Tek Pencere Sistemi'ne entegre edilmiştir. Bu uygulama sayesinde kağıt belge ve fiziki evrak süreçleri ortadan kaldırılmış, işlemlerin daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 'Destek Kapsamı Teyit Bildirimi'nin sisteme dahil edilmesiyle birlikte, bugün itibarıyla 26 paydaş kuruluş tarafından düzenlenen toplam 191 belge Tek Pencere Sistemi üzerinden işlem görmektedir."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor