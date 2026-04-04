Ticaret Bakanlığı'ndan 183 İşletmeye 96,6 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 46'ncı toplantısını gerçekleştirdiğini ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere yönelik idari para cezaları kararı alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toptancı hallerindeki meyve-sebze ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerin mercek altına alındığı belirtilerek, toplam 183 işletmeye 96,6 milyon lira tutarında ceza kesildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihinde yılın ikinci toplantısı için bir araya geldiği ifade edildi. Kurulun bu toplantıda, özellikle temel gıda ürünleri üzerindeki fiyat hareketliliklerini incelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye, 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu