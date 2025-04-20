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Ticaret Bakanlığı, Mart Ayında 617 Firmanın İzin Belgesini Düzenledi

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Ticaret Bakanlığı, mart ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 617 firma için izin belgesi düzenledi. Ayrıca, yurt içi satış ve teslim için 19 firmaya izin verildi ve 14 izin belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 617 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.???????

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Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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