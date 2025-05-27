Ticaret Bakanlığı Haksız Rekabete Karşı Tedbir Alıyor

Ticaret Bakanlığı Haksız Rekabete Karşı Tedbir Alıyor
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Ticaret Bakanlığı, yerli üreticileri haksız ticaret ve dampingli ithalattan korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda 130 dampinge karşı tedbir alındığı ve çeşitli ürünlerde damping soruşturmaları devam ettiği bildirildi.

TİCARET Bakanlığı, yerli üretici, milli üretimi haksız ticaret ve dampingli ithalattan korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, yerli üreticilerimiz haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunmakta; dampingli ithalattan kaynaklanan haksız ticaretin ve zararın önüne geçilmektedir. Bu kapsamda, halihazırda 130 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirler alınmıştır. Ayrıca 9 üründe 14 adet nihai gözden geçirme soruşturmamız ve 9 üründe 23 adet damping soruşturmamız devam etmektedir. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat çerçevesinde, şikayet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda, dampinge konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılabilmektedir" denildi.

DAMPİNG TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğlerin yayımlandığı aktarılarak, "İlgili tebliğlerle başlatılan soruşturmalar, aynı konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülecek olup, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenlerin tebliğde belirtilen süreler içerisinde Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlem yürürlükte kalacaktır. 2025/7 sayılı tebliğ çerçevesinde; Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. 2025/8 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları ürününün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır. 2025/9 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sodyum glukonat ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır. 2025/10 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler tanımlı ürün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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