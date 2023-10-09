Ticaret Bakanlığı: "Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi."
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Ticaret Bakanlığı: "Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı : "Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi