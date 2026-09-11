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Ticaret Bakanlığı duyurdu: "Çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır"

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 'Çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır'
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Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gerçekleştirilen denetimler kapsamında çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gerçekleştirilen denetimler kapsamında çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, çocukların sağlığını riske atabilecek oyuncakların tespiti hususunda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandı.

Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından duyurulan karara ilişkin şu açıklamalara da yer verildi:

"Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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