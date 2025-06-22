Ticaret Bakanlığı, 540 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verdi

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Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 540 firmaya izin belgesi düzenlerken, bazı belgeleri de iptal etti. Yurt içi satış ve teslim belgesi alan firma sayısı 10, hariçte işleme izin belgesi alan firma sayısı ise 2 olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 540 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 23, resen 6 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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