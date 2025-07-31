Ticaret Bakanlığı, 5 Şirketin Dış Ticaret Statüsünü Geri Aldı
Ticaret Bakanlığı, Anex Anadolu Export, Arex Arı, Çiçekçiler Birliği, Etik Dış Ticaret ve Yeditepe Export Tekstil gibi 5 şirketin 'sektörel dış ticaret şirketi' statüsünü geri aldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı, 5 şirketin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsünün geri alınmasını kararlaştırdı.
Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ, Arex Arı Dış Ticaret AŞ, Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ, Etik Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ'nin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü geri alındı.
Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi