Haberler

Ticaret Bakanlığı 4 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Assan Alüminyum, Atakaş Çelik, Beyçelik Gestamp ve Noksel Çelik’e dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanıdı. Böylece bu statüdeki şirket sayısı 107’ye yükseldi.

Ticaret Bakanlığı 4 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlıkça hazırlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 4 kuruluşa daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanındı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 107'ye çıktı.

Buna göre listeye eklenen şirketler, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi AŞ, Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ oldu.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı

Uzun süredir görüşmediği babasının evini basıp kurşun yağdırdı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı