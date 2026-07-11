2026 ithalat rejimine ilişkin ara değişiklikler Resmi Gazete'de

TİCARET Bakanlığı'nca, 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin yapılan ara değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca; yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda, ülkemizin girdi tedarik stratejisi ile sanayimizin ara mamul temin imkanları da gözetilerek, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilmek suretiyle ithalat politikalarımızda gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, ülkemizin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, ülkemizde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli üreticilerin desteklenmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmış; Resmi Gazete'nin aynı sayısında yayımlanmıştır" denildi.

'GÖZETİM TEBLİĞİ SAYISI 192'YE YÜKSELDİ'

Gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli metni doğrultusunda, İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yerli üretime konu ürünlerde ithalatın seyrinin izlenmesi amacıyla, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat kapsamında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabilmekte olup bu çerçevede 184 adet Gözetim Tebliği yürürlüktedir. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Gözetim Tebliğleriyle 18 ürün grubuna ilişkin düzenleme yapılmış olup gözetim uygulaması bulunan 10 ürün grubunda gözetim birim fiyatları/eşya kapsamı güncellenirken, 8 ürün grubunda ise gözetim kıymeti belirlenmiştir. Böylece, Ticaret Bakanlığımızca uygulanan Gözetim Tebliği sayısı 192'ye yükselmiştir. Yerli üreticiler tarafından iletilen, farklı ürün gruplarında ithalat artışından kaynaklı zarar görüldüğüne ilişkin talepler ulusal ve uluslararası korunma önlemleri mevzuatı kapsamında değerlendirilmekte ve yürütülen soruşturmalar sonucunda korunma önlemi alınabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı