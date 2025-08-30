Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 Ağustos Zaferi'nin, Cumhuriyet'e giden yolu sonsuza dek açtığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 Ağustos Zaferi'nin, Cumhuriyet'e giden yolu sonsuza dek açtığını bildirdi.

Bolat, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk milleti, Kıbrıs Türkleri ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların bayramını tebrik eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zafer, Allah'ın izni ve milletimizin cesaretiyle, esareti reddeden bir duruş olarak Cumhuriyet'imize giden yolu sonsuza dek açmıştır. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.