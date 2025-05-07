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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile İlişkileri Güçlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile İlişkileri Güçlendirdi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın modernizasyonu ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularında önemli mutabakatlar sağlandı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bakan Bolat temasları çerçevesinde, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüştü. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Bakan Bolat, "Londra ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde iş birliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdik ve ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin yasal alt yapısını ve itici gücünü oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilk turunu temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi'nin (JETCO) 8'inci toplantısını bu yıl içinde Londra'da gerçekleştirme konusunda anlaştık. Görüşmemizin sonunda STA'nın 'Ticarette Teknik Engeller' ve 'Sektörel Ekler' (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerini imzalayarak STA'nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir adım attık. İki ülke arasındaki STA'nın güncellenmesi sürecinde önemli bir aşama olacak metinlerle, iki ülke firmaları kazanacak, ekonomiler güçlenecek, ikili ticaret daha da büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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