Ticaret Bakanı Bolat'tan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin milletin geleceği ve Türkiye Yüzyılı idealinin mimarları olduğunu belirtti. Öğretmenlere teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Geleceğin teminatı olan evlatları ilim, irfan ve güzel ahlakla yoğuran, sabır, merhamet ve fedakarlıkla nesiller inşa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularla tebrik ettiğini bildiren Bolat, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır. Onlar sayesinde nesillerimiz değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, ufku geniş bireyler olarak yetişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatta olan öğretmenlerimize sevdikleriyle beraber hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim, ilim ve hikmet yolunda gayret gösteren, evlatlarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimizin emeklerini zayi etmesin, gönüllerine güç, sabır ve feraset ihsan eylesin. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
