Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyada helal ekonomisinin büyüklüğünün 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "2030'a kadar helal ekonomisinin 3,5 trilyon doları aşması bekleniyor. Sadece gıda değil, kozmetik, ilaç, turizm, sağlık her alanda artık helal ekonomisi büyüyor." dedi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren fuarda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önceden bir vakfın uluslararası çalışma ve yazışma yapmasının mümkün olmadığını ancak bunların artık mümkün olduğunu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin uluslararası bir teşkilat olduğunu ve tüm İslam dünyasına yayıldığını ifade etti.

Bolat, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının da Türkiye'deki milli ve manevi değerlere inanan, hayır, insani yardım, eğitim ve sosyal çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda bulunan gönüllü teşekküllerin üst çatı kuruluşu olarak çok hayırlı hizmetlere imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönüllü teşekküllerin altın çağını yaşadığını kaydeden Bolat, "Ticaret Bakanı olarak dünyanın birçok bölgesine gitmek nasip oldu. Gittiğimiz her yerde Türkiyemiz ve Cumhurbaşkanımızdan övgüyle, takdirle bahsediliyor. Türkiye olarak İslam dünyasıyla da bu dönemde çok güzel yakınlaşma gösterdik." diye konuştu.

"Helal ekonomisinin 2030'a kadar 3,5 trilyon doları aşması bekleniyor"

Bolat, İslam ülkelerinin bugün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 27 olduğunu dile getirerek, "2028 sonuna kadar bu payı yüzde 30'a çıkarmak için canla başla, özel sektörümüzle beraber hükümet olarak çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışını öğleden önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Bolat, "Dünyada helal ekonomisinin büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaştı. Helal finansın büyüklüğü de 6 trilyon dolara ulaştı. 2030'a kadar helal ekonomisinin 3,5 trilyon doları aşması bekleniyor. Sadece gıda değil, kozmetik, ilaç, turizm, sağlık her alanda artık helal ekonomisi büyüyor." açıklamasını yaptı.

Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Somali'de, Lübnan'da, Libya'da, Arakan Müslümanlarının dramını sona erdirme noktasında ve herkesin kalbinde çok özel bir yerinin olduğunu, Türkiye'nin mazlumların, masumların gözyaşlarının dinmesi için her alanda öncü olduğunu vurguladı.

5. Uluslararası STK Fuarı, 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA