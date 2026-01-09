Haberler

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye-Bosna Hersek İş Adamları Dayanışma Derneğinin açılışına katıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye-Bosna Hersek İş Adamları Dayanışma Derneğinin açılışına katıldı
Güncelleme:
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye-Bosna Hersek İş Adamları Dayanışma Derneğinin açılışını yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye-Bosna Hersek İş Adamları Dayanışma Derneğinin açılışını yaptı.

Saraybosna'daki derneğin açılışına Gürcan'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Bosna Hersekli yetkililer ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin önemli bir faaliyet yapacağını ve Saraybosna'da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

Gürcan, Türkiye ve Bosna Hersek arasında geçmişten gelen bir bağ olduğunu ve bunun daha da artacağına inandığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da yakın zamanda Bosna Hersek'i ziyaret ettiğini ve imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ticaretin artacağını ve yeni yatırımların destekleneceğini belirten Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ekonomisinin geliştiğini aktardı.

Büyükelçi Akseki de iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Yaşar Tufan ise sosyal faaliyetler kapsamında yetim çocuklara yardım yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Tufan, Gürcan'a ve diğer yetkililere plaket takdim etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Ekonomi
