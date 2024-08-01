Ticaret Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür, TÜKONFED Başkanını ziyaret etti
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu'nu hastanede ziyaret etti. Gürcan, Ağaoğlu'nun durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Gürcan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ağaoğlu'nu telefonla görüştürdü.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, hastanede tedavi gören Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'nu ziyaret etti.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminden de Ağaoğlu'nun durumuna ilişkin bilgi alan Gürcan, Aydın Ağaoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Mahmut Gürcan ayrıca telefonla aradığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aydın Ağaoğlu'nu görüştürdü.