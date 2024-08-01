Ticaret Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür, TÜKONFED Başkanını ziyaret etti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, hastanede tedavi gören Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu'nu ziyaret etti.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminden de Ağaoğlu'nun durumuna ilişkin bilgi alan Gürcan, Aydın Ağaoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mahmut Gürcan ayrıca telefonla aradığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aydın Ağaoğlu'nu görüştürdü.