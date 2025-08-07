Tıbbi Kötü Uygulama Sigortasında Teminatlar Artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" ekinde düzenleme yaparak azami teminat tutarlarını ve prim tarifesini revize etti.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat uyarınca hekim ve diş hekimleri için zorunlu tutulan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında hukuki risklere karşı sağlanan finansal koruyuculuk artırıldı.

Tebliğ ekinde yapılan düzenlemeyle azami teminat tutarları, 1. risk grubu için 1 milyon TL, 2. risk grubu için 2 milyon TL, 3. risk grubu için 3 milyon TL ve 4. risk grubu için 4 milyon TL'ye yükseltilirken, prim tarifesi paralel şekilde revize edildi.

Yeni teminatları içeren poliçeler 1 Kasım 2025 itibarıyla sigorta şirketleri tarafından sunulacak.