THY, kabin memurları için yaş sınırını 39'a yükseltiyor
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini ve yeni yaş sınırının 39 olacağını açıkladı.
En son geçtiğimiz şubat ayında kabin memuru alım ilanı açan Türk Hava Yolları (THY), istihdam edeceği personeli 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002 arasında doğan kişilerden seçeceğini duyurmuştu. Bu duyuru ile beraber yaş sınırı 30 olarak belirlenmişti.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJ YAYINLADI
2023 yılında yapılacak personel alımıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru adaylarını yakından ilgilendiren bir mesaj yayınladı.
YAŞ SINIRI 39'A YÜKSELTİLDİ
2023 yılında yapılacak personel alımı ile ilgili Linkedin hesabı üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat, bir kullanıcının "kabin memurlarının yaş sınırının gözden geçirilmesi gerektiği" yönündeki ifadelerine de yanıt verdi. Bolat, "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" dedi.