THY ve LOT Polish Airlines'tan Üs Bakım Anlaşması

THY ve LOT Polish Airlines'tan Üs Bakım Anlaşması
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Polonyalı LOT Polish Airlines ile üs bakım hizmetlerini kapsayan bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma, Boeing 737MAX ve NG modellerindeki uçaklar için bakım planlaması içerecek ve uzun vadede genişletilmesi hedefleniyor.

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., Polonyalı LOT Polish Airlines ile üs bakım hizmetlerini kapsayan bir iyi niyet anlaşması (MoU) imzaladı.

Boeing 737MAX ve NG modellerinden oluşan üç uçaklık bir bakım planlaması hayata geçirecek anlaşmanın uzun vadede daha fazla uçağı kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni müşterisi ile dünya genelindeki müşteri ağına yeni bir marka ekleyerek, Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek. Yapılan anlaşma havayolunun filosunun operasyonlarında süreklilik ve verimliliği sağlamayı hedeflemekte olup; iki şirket arasındaki gelecek vadeden iş birliğinin başlangıcı niteliğini taşımaktadır. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin uzman ekipleri, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış uçak bakım hangarlarında kapsamlı üs bakım hizmeti sunacak.

