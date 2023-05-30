THY satılıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları (THY) satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.