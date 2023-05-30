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THY satılıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor

THY satılıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'THY satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları (THY) satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Türk Hava Yolları Ekonomi Haberler

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