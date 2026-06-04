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THY'den Air Europa yatırım sürecine ilişkin açıklama

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Türk Hava Yolları, Air Europa'nın azınlık hisselerinin alınması için İspanya'dan doğrudan yabancı yatırım onayı aldı. 300 milyon avroluk yatırımla yüzde 25-27 arası pay hedefleniyor, sürecin 2026'da tamamlanması bekleniyor.

Türk Hava Yolları (THY), Air Europa'nın azınlık payının alınmasına yönelik İspanya tarafından doğrudan yabancı yatırım onayının verildiğini bildirdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumu çerçevesinde, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması ve İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U'dan 'Air Europa' azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifimiz şirket tarafından kabul edilmiş, taraflar arasında yatırım anlaşması imzalanmış ve ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmişti." ifadelerine yer verildi.

Gelinen noktada, ilgili işleme İspanya tarafından doğrudan yabancı yatırım onayı (Foreign Direct Investment-FDI) verildiği belirtilen açıklamada, ortaklık süreciyle alakalı diğer başvuru süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili işlemin 2026 içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Daha önceden belirtildiği üzere ilgili işlem 300 milyon avro tutarında bir yatırımı içermektedir. Kapanış aşamasındaki teknik ve finansal düzeltmelere bağlı olarak devralınacak azınlık pay oranının yüzde 25 ila yüzde 27 aralığında olması beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
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