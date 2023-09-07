THY, İtalya'da yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle seferleri iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano ile TK 1895-96 sefer sayılı İstanbul-Milano seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.