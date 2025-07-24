THY İletişim Başkanlığına Yahya Üstün Atandı

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Türk Hava Yolları, Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü İletişim Başkanı olarak atadı ve Basın Müşavirliği birimini İletişim Başkanlığı olarak yeniden yapılandırdı.

TÜRK Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün'ün THY İletişim Başkanı olduğunu duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda 'Basın Müşavirliği' biriminin 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirilmesine yeni bir birim olarak da 'İnşaat ve Emlak Başkanlığının' kurulmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün İletişim Başkanı olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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