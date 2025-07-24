THY İletişim Başkanlığına Yahya Üstün Atandı

TÜRK Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün'ün THY İletişim Başkanı olduğunu duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda 'Basın Müşavirliği' biriminin 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirilmesine yeni bir birim olarak da 'İnşaat ve Emlak Başkanlığının' kurulmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün İletişim Başkanı olarak görevine devam edeceği belirtildi.