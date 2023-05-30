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THY'den satılıyor iddialarına yalanlama

THY'den satılıyor iddialarına yalanlama

Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları'nın (THY) satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY'den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY'den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde 10'ncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

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