THY'den satılıyor iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları'nın (THY) satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY'den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde 10'ncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.