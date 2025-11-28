THY filosundaki 8 Airbus'ı seferden çekti

Airbus'un dünya genelindeki A320 tipi uçaklar için yayınladığı Operatör Uyarı Bildirimi, Türkiye'deki havayolu şirketlerini de doğrudan etkiledi. Bildirim sonrası Türk Hava Yolları filosundaki 8, AJet'in ise 7 Airbus uçağı geçici olarak seferden çekildi. Pegasus ile ciddi bir kriz ile karşı karşıya...

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasını yaptı.

"YOLCU GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

THY İletişim Başkanı Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

AJET DE SERVİSTEN ÇEKTİ

THY'nin ardından AJet defilosundaki 7 uçağı seferden çekti. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra uçaklar operasyonlarına devam edecek.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak üreticisi Airbus tarafından yapılan bildirim nedeniyle bu tip uçakların seferden çekildiğini belirtti.

Yeşilkaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir."

PEGASUS DA KRİZ KAPIDA

Öte yandan filosu büyük oranda Airbuslardan oluşan Pegasus'un bu güncellemeden ciddi anlamda etkilenmesi bekleniyor.

Filosunda 46 adet A320bulunanPegasus'un Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Öztürk AirportHaber'e yaptığı açıklamadaAirbus ile temas halinde olduklarını tarife düzenlemeleri yaptıklarını kaydetti. Öztürk şu açıklamayı yaptı:

"EASA'nın belirlediği süre çok dar. Airbus ile kesintisiz temas halindeyiz. Güncellemelerin bu zaman aralığında tamamlanması gerekiyor. Teknik ekiplerimiz hızla çalışıyor ancak bu tür zorunlu yüklemeler sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar nedeniyle tarife düzenlemelerine gitmek durumunda kaldık. Yolcularımıza yansıyabilecek gecikme veya iptalleri en düşük seviyede tutmak için tüm ekiplerimizi organize ettik."