THY'den 31 Mayıs'ta rekor: 305 bin yolcu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker: - "Tatilin son günü olan 31 Mayıs Pazar günü her iki markamız ile toplamda 1867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısı ile operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız"

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 31 Mayıs'ta icra edilmesi planlanan 1867 seferle 305 binden fazla yolcuya hizmet vererek, şirket tarihindeki en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşılacağını bildirdi.

Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda THY'nin yolcu yoğunluğuna rağmen operasyonların sorunsuz devam ettiğini belirtti.

Bayramın ikinci gününde İstanbul Havalimanı'nda görev başındaki çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştıklarını belirten Şeker, "Büyük bir coşkuyla kavuştuğumuz Kurban Bayramı boyunca THY ailesi olarak misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve konforla ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şeker, THY'nin bayram tatili boyunca düzenleyeceği seferler ve yolcu sayılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"THY ve AJet birlikte 22-31 Mayıs tarihlerini kapsayan tatil döneminde, 10 bin 34'ü dış hat (326'sı ilave sefer) ve 6 bin 510'u iç hat (499'u ilave sefer) olmak üzere toplam 16 bin 544 sefer planladık. Bu uçuşlarımızla birlikte genel toplamda yaklaşık 2 milyon 700 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Tatilin son günü olan 31 Mayıs Pazar günü ise her iki markamız ile toplamda 1867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısı ile operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
