Türk Hava Kurumu kurban derisi bağışları için hazırlıklarını tamamladı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal, Kurban Bayramı'nda yapılacak deri bağışları için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlar, derileri kurban kesim noktalarında görevli THK personeline ya da kendilerine en yakın THK şubesine ulaştırabilecek ya da '444 0 845' numaralı çağrı merkezi üzerinden adreslerinden teslim alınmasını talep ederek bağışlarını gerçekleştirebilecek." dedi.

Ünal???????, AA muhabirine THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ile kurum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

THK'nin, milletin kurumu olduğunu söyleyen Ünal???????, kuruldukları günden bu yana vatandaşların gönüllü bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Ünal???????, bayramda toplanacak derilerin havacılık alanındaki faaliyetlere destek vermek amacıyla kullanılacağını anlatarak, vatandaşların bağışlayacağı kurban derilerini makbuz karşılığında kabul edeceklerini kaydetti.

Türkiye genelinde 313 şubeyle bayramda faaliyet göstereceklerini dile getiren Ünal???????, şubelere bu kapsamda gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda talimat ilettiklerini ifade etti.

Ünal, bu kapsamda genel merkezde de bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşlar, derileri kurban kesim noktalarında görevli THK personeline ya da kendilerine en yakın THK şubesine ulaştırabilecek ya da '444 0 845' numaralı çağrı merkezi üzerinden adreslerinden teslim alınmasını talep ederek bağışlarını gerçekleştirebilecek." diye konuştu.

"Deriler ekonomiye kazandırılacak"

Kurban derilerinin ekonomik değerinin korunabilmesi için kesim ve yüzüm işlemlerinin dikkatli yapılması ile derilerin uygun şekilde muhafaza edilmesi amacıyla tuzlanması gerektiğini dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"'Milli servetimiz kaybolmasın' anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, toplanan deriler ihale süreçlerinin ardından sanayi alanında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirler havacılık eğitimleri, gençlerin havacılıkla buluşturulması, hava sporları faaliyetleri, eğitim organizasyonları ve Türk havacılığının gelişimine yönelik projelerde kullanılacak."

Ünal, THK'nin, havacılık kültürünün yaygınlaştırılması ve geleceğin havacı nesillerinin yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiğini anlatarak, kurumun, pilot yanında, paraşütçü, kabin memuru, uçak ve bakım teknisyeni de yetiştirdiğini söyledi.

Kurumun faaliyetleri için vatandaşların bağışlarının önemine işaret eden Ünal, tamamen havacılık alanını desteklemek için faaliyet gösterdiklerini kaydetti.