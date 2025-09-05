The Oba Hotel, 2025 Turizm Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmet veren The Oba Hotel, 2025 turizm sezonunun en çok tercih edilen otellerinden biri oldu. Alkolsüz aile konseptiyle dikkat çeken otel, 20 Ekim'e kadar açık kalacağını duyurdu. Sezon boyunca tam doluluk oranıyla misafir ağırlayan tesis, yerli ve yabancı turistlerden tam not aldı.

Kadınlara özel alanları, ailelere yönelik ortak kullanım imkanları ve alkolsüz hizmet anlayışıyla öne çıkan The Oba Hotel, güvenli ve konforlu ortamıyla tatilcilerin gözdesi haline geldi. Kadınlara özel plaj, havuz ve güneşlenme alanlarının yanı sıra ailece vakit geçirilebilen bölümleriyle misafirlerine farklı bir tatil deneyimi sunuyor.

"Yerli ve yabancı turistlerden tam not aldık"

The Oba Hotel İşletmecisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Azat, otelin açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Hem Bodrum'un hem de bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Kadın misafirlerimiz gönül rahatlığıyla özel plajımızda tatil yapabiliyor, ailelerimiz ortak alanlarda keyifli zaman geçiriyor. Açık büfe yerine alakart hizmetle kaliteyi yükselttik. Sezon boyunca doluluk oranımız çok yüksekti ve hem yerli hem yabancı misafirlerimizden tam not aldık" dedi.

Azat, 20 Ekim'e kadar kapılarını açık tutacaklarını vurgulayarak, "Ortadoğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve iç pazardan çok ciddi bir misafir kitlesini Bodrum'a kazandırdık. Gelen konuklarımız memnuniyetle ayrılıyor ve tekrar gelmek üzere rezervasyonlarını şimdiden yapıyorlar" diye konuştu.

Aquapark tatilcilerin uğrak noktası oldu

Tesisteki aquaparkın da yoğun ilgi gördüğünü belirten yetkililer, "7 kaydıraklı aquapark ve çocuk oyun gruplarımız sayesinde aileler tatillerini dolu dolu geçiriyor. Çocuklar mutlu, yetişkinler huzurlu. Bu yüzden misafirlerimiz ayrılırken otelimizi çevrelerine gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorlar" ifadelerini kullandı. - MUĞLA