TESK Genel Başkanı: Esnafa Özel Düşük Faizli Kredi Paketleri Şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, finansmana erişimdeki zorluk ve kredi kartı taksit sınırlamalarının esnafı zor duruma düşürdüğünü belirterek, "Krediye ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Esnafa özel düşük faizli kredi paketleri hazırlanması ekonomi için şart hale geldi" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, sanayi bölgelerinde üretimin devamlılığının sağlanabilmesi, esnafın ham madde veya ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesinin finansmana ulaşımdan geçtiğine işaret etti. Bankaların kredi verirken işi zorlaştırmak yerine kolaylık sağlamasının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları söyledi:

"KREDİYE ULAŞABİLMEK TİCARET ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN MECBURİ"

"Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyona karşı üretici ve esnafın ayakta kalabilmesi için finansman ihtiyacı her zaman var. Bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi, miktarları artırması ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Krediye ulaşamamak beraberinde büyük borçlanmalar, üretimin yavaşlaması, enflasyonun ve işsizliğin artması, ihracatın azalması gibi birçok ekonomik problem getiriyor. Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kurunun göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor. Piyasada rekabet edilebilirliğin artması için üretici üretebilmeli, esnaf mal alabilmeli, vatandaş bu ürünlere ulaşabilmeli. Dolayısıyla bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin.

"KREDİ KARTI TAKSİT KISITLAMALARI DA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Kredi kartı taksit sayılarındaki kısıtlamaların da esnafı ve dolayısıyla piyasaları olumsuz etkiliyor. Kredi kartıyla yapılan harcamaların taksit sayısı birçok sektörde kısıtlanmış durumda. Bu da alışverişlerin azalması, yolculukların yapılmaması, ihtiyaçların ertelenmesi gibi sebeplere neden oluyor. Vatandaşların harcamalarında ne kadar kısıtlama olursa, esnafın kazancında da aynı oranda düşüş oluyor. Bu nedenle piyasaların canlanması için kredi imkanları ile kredi kartı taksit sınırlamalarının yeniden düzenlenerek artırılması, vatandaş ve esnafın rahatlatılması gerekli."