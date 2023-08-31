TES-İŞ Samsun Şube Başkanı Emrah Baylan: Geçmişten ders alarak geleceğe güvenli adımlarla ilerleyeceğiz

TES-İŞ Samsun Şube Başkanı Emrah Baylan, "Geçmişten ders alarak geleceğe çok daha güvenli adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na(TÜRK-İŞ) bağlı Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası(TES-İŞ) Samsun Şubesi'nin çiçeği burnunda Başkanı Emrah Baylan'ı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Emrah Baylan, TES-İŞ Samsun Şube'nin özel sektör ve kamuda örgütlü 2 bin 300 üyeye sahip olduğunu hatırlatarak, "Yeni yönetim olarak hedefimiz geçmişten ders alarak geleceğe daha güvenli, özverili adımlarla ilerleyerek sendikal faaliyetlerimizi sürdürmek olacaktır" diye konuştu.

İşçi nefes aldı ama yeterli değil

Samsun geneline bakıldığında örgütlü bulundukları iş sahalarında işveren ile sıkıntılar yaşadıklarını, bunu çözümü için vakit kaybetmeden görüşmelere başladıklarını söyleyen Emrah Baylan, "Kamu işyerlerimizde ise, konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'in büyük çabaları sonucu yapılan son sözleşmeyle birlikte bir nebze rahatlama yaşandı. Ancak herkesin bildiği ve gördüğü üzere yapılan zamlar artık hemen eriyor. Üyelerimiz en azından bir nefes aldı ancak tabii ki yeterli değil" ifadelerini kullandı.

TES-İŞ Samsun Şubesi olarak sendikaları altında örgütlenmiş tüm çalışanların hak ve hukuklarını korumak için büyük bir mücadele içerisinde olacaklarını söyleyen Başkan Baylan, "Eğer bir sendika üyesi çalışanımız şartları nedeniyle evini, semtini değiştirmek istiyorsa bu bizim canımızı sıkar ve acıtır. Enerji sektöründe çalışan emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında gerekli muhatap firmalar ile gerekirse bakanlık noktasında her türlü emeği, çabayı göstereceğiz. Bizler yürümenin değil koşmamız gerektiğinin farkındayız. Bunun bilincindeyiz. Bu isteğimizi, azmimizi işverene de yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN