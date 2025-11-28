Tercan Balı Coğrafi İşaret Belgesi Aldı

Erzincan, yöresel ürünlerin markalaşması ve coğrafi zenginliklerinin korunması yolunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Tercan'ın zengin florasında çalışan arıların ürettiği eşsiz bal Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu coğrafi işaretin alınmasıyla hem Erzincan'ın lezzet yolculuğuna bir değer daha eklenmiş hem de Tercan balının pazarlama gücü ve katma değeri daha da artmış olacak. Bu da doğrudan bölge üreticilerimize ve ilimizin genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Tescil başvurusunu yaparak Tercan balının coğrafi işaret almasında başta Tercan Kaymakamımız Neslihan Kısa Duman olmak üzere Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği yönetici ve çalışanları ile emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ilimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN