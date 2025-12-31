Tera Bank'ın sermayesi 3,5 milyar liraya yükseldi

Tera Bank'ın sermayesi Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 3 milyar 500 milyon liraya yükseltildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Tera Bank, kurumsal ve ticari bankacılıkta elde ettiği başarılı sonuçların ardından, tamamı nakden gerçekleştirilen 2 milyar lira sermaye artırımıyla 1 milyar 500 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 3 milyar 500 milyon liraya çıkartarak finansal gücünü artırdı.

Söz konusu sermaye artırımıyla birlikte Tera Bank'ın öz kaynak büyüklüğü yaklaşık 8 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu artış, bankanın bilanço gücünü belirgin şekilde güçlendirirken, kredi verme kapasitesini ve uzun vadeli fonlama imkanlarını da önemli ölçüde artırdı.

Güçlenen sermaye ve öz kaynak yapısı sayesinde banka, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini daha etkin hale getirmeyi, aynı zamanda büyük ölçekli ve stratejik projelerin fonlamasında daha aktif rol almayı hedefliyor.

Tera Bank, proje finansmanı, kurumsal finansman ve reel sektör odaklı çözümlerle, ekonomik büyümeyi destekleyen, disiplinli risk yönetimi ve güçlü sermaye yapısıyla öne çıkan bir finansal çözüm ortağı olarak konumlanmaya devam ediyor.