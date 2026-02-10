TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı

Yurt dışından yapılan alışverişlere yönelik 30 euro sınırının kaldırılmasını destekleyen isimler arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in, "Turizm harcamalarını yurt içinde tutacak politikalar geliştirmemiz lazım" şeklindeki açıklaması ile kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YURT DIŞI TATİLLERİNE KISITLAMA MI GELİYOR?

Avdagiç'in sözleri özellikle sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı kullanıcılar bu ifadelerin ilerleyen dönemde vatandaşların yurt dışına çıkışlarına yönelik kısıtlayıcı adımların gündeme gelebileceği şeklinde yorumlanabileceğini öne sürdü. "Temu'dan sonra sıra vatandaşın yurt dışına çıkmasına mı gelecek?" şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.

VATANDAŞLARDAN "DENETLEME" ÇAĞRISI

Yüksek otel ve tatil fiyatlarından şikayetçi olan vatandaşlar ise, öncelikle yurt içindeki turizm maliyetlerinin denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yurt içinde fiyatlar kontrol edilemez seviyedeyken vatandaşın 2 bin euroluk tatiline odaklanmak çözüm değil" ifadeleri yer aldı.

SANATÇILARA NEDEN SES ÇIKARMIYORLAR?

Eleştirilerin bir diğer boyutunda ise sanatçıların Türkiye'de verdikleri konserlerden elde ettikleri milyonlarca euroluk geliri yurt dışına çıkarmalarına yönelik herhangi bir tepki gösterilmediği iddiası yer aldı. Bazı paylaşımlarda, "Milyonlarca euroyu yurt dışına çıkaranlara ses yok, güçleri vatandaşın üç kuruşluk tatil harcamasına yetiyor" yorumları yapıldı.