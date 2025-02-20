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TEMSA, Elektrikli Denizcilikte Dönüşüm İçin Yuka Yat ile İş Birliği Yaptı

TEMSA, Elektrikli Denizcilikte Dönüşüm İçin Yuka Yat ile İş Birliği Yaptı
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TEMSA, Yuka Yat'ın Openbow Classic modeline 102 kWh kapasiteli elektrikli batarya paketi sağladı. Bu iş birliği, denizcilikte sürdürülebilir çözümler geliştirme amacını taşırken, elektrikli teknelerin yaygınlaşması bekleniyor.

TEMSA, denizcilikte elektrikli dönüşüme destek olmak amacıyla Yuka Yat'ın Openbow Classic modeline 102 kilovatsaat (kWh) kapasiteli batarya paketi sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEMSA, elektrifikasyon ve batarya yönetimi alanındaki uzmanlığını denizcilik sektörüne de taşıyor. Mobilitenin elektrifikasyonu hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren şirket, denizcilik sektöründeki tecrübesiyle Yuka Yat iş birliği kapsamında Openbow Classic modeline elektrikli batarya entegrasyonu gerçekleştirdi.

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı 2025'te tanıtılan ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan Openbow Classic modeli, sürdürülebilir denizcilik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEMSA tarafından geliştirilen 102 kWh kapasiteli batarya paketiyle donatılan model, 20 knot hızla yaklaşık 1,5 saatlik menzil sunarken, toplamda 30 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Tekne, tüm marinalardaki sigorta panellerinden ortalama 6 saatte şarj edilebiliyor. Hızlı şarj ünitesi kullanıldığında ise batarya, yüzde 0'dan yüzde 80 doluluk seviyesine yalnızca 30 dakikada ulaşabiliyor.

TEMSA, deniz taşımacılığı alanında sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2022'de hayata geçirdiği elektrikli deniz taksileri projesiyle de sektörde çevre dostu dönüşüme katkıda bulunuyor.

Sektördeki dönüşümün hız kazanmasıyla elektrikli teknelerin yaygınlaşması ve çevreci çözümlerin daha fazla benimsenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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