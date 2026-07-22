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Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 73,9 oldu

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İmalat sanayisinde temmuz ayı kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,9 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oran ise yüzde 73,8 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, temmuzda geçen aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,9 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1985 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise haziranda yüzde 74,5 seviyesindeyken, temmuzda 0,6 puan azalışla yüzde 73,9'a geriledi.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,573,5
Mart

74,473,3
Nisan

74,373,8
Mayıs

75,074,2
Haziran

74,674,5
Temmuz

74,273,9
Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA / Mahmut Çil
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