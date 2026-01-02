Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Haberler

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 liraya yükselecek.

  • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı.
  • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 Euro'dur.
  • ABD'de temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti için standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 Euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
