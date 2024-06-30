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Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

Kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yeni döneme geçiliyor.

LİMİT 1500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

PANDEMİDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

sade vatandaş:

temassız kartı kaybederseniz onu bulan kişi kötü niyetliyse kartı kullanıp günlük sizi 1500 lira zarara uğratır üstelik bunu günlerce farketmezseniz zararınız katlanır kartların emniyet açısından temassız özelliğini kapatın olmuyorsa öyle özellikte olan bankanın kartını kullanın

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YalancıSavar:

kaybedersen iptal ettir. ama geç farkedersen o zaman sıkıntı

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MASUMANE3438:

paramız pul oldu halkımız kula kul oldu yazık....

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Zafer yılmaz :

Temasız özelliğinde herkesin bildigi gibi güvenli değil. bankada sorumluluk kabul etmiyor.herkes temasız özelliğini kullanmazsa kimse ne yaptırım uygulayabilirki.Herşeye boyun egen uygulayan olduk çıktık. Biraz irade göstermek gerekir yanlış olan herşeye.

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Düsünür:

Karbon ayak izi vergisini. ayak sesleri bunlar Yakinda dijital paraya gecilecek nakit ortadan kalkacak. Dijital paraya gecildikten sonra harcamalarimiz kontrol edilecek vergilendirelecek gerekirse alis veris yasagi konulacak

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Yakup Şan:

BU DA DEMEKTİRKİ YILLIK ENFLASYON 100 DE 100...

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BOZKURT_07 null:

vatandaşı bankaların kredilerine kredi taksitleri ne surukleyen mahkum eden sonrada evlerine haciz gonderen sistemin içinde kimler varsa Allah iki cihanda yakasını bir araya getirmesin ?? limiti yukseltmek demek vatandaşın parası yok yüklemin kartlara borca demek helal olsun ??????????

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