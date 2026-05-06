TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'nın yazılım kategorisine başvurular sürüyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kuantum Teknoloji Yarışması'nın yazılım kategorisi, genç bilim insanı adaylarını kuantum teknolojileri alanında üretmeye davet ediyor. Başvurular 31 Mayıs'a kadar açık.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi, COMPRO ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın yazılım kategorisine başvurular 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kuantum teknolojilerine yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışma, katılımcılara yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Kuantum Teknolojileri Yarışması, katılımcılara farklı uzmanlık alanlarında kendilerini gösterme fırsatı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yazılım kategorisi, kuantum bilgi işlem alanına ilgi duyan genç mühendis ve araştırmacıları bir araya getiriyor. Katılımcılar, kuantum algoritmaları ve hibrit optimizasyon yöntemlerini kullanarak "Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu" başlığı altında gerçek hayat temelli bir probleme çözüm geliştirecek.

Ön değerlendirme, elektronik sınav ve yapay zeka destekli mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayan takımlar, finalde Kuantum Hackathon'da projelerini ortaya koyacak. Türkiye'den ve yurt dışından 30 yaş altı üniversite seviyesindeki gençlerin takım halinde katılabildiği bu kategori, geleceğin stratejik teknolojilerine ilgi duyan yetenekleri aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.

Bu arada, yazılım kategorisinde, dereceye giren yarışmacılara toplamda 525 bin TL'lik ödül takdim edilecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık
