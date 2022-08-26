Tekirdağ ekonomi haberleri: Tekirdağ'a model fabrika kurulacak Ekonomi Haberleri Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Tekirdağ'da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Al, Verimlilik ve Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve sanayiciler katıldı. Toplantıda Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi kurulmasının müzakeresi yapıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Tekirdağ Çorlu Ekonomi Haberler

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