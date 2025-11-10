Haberler

Tekirdağ'da Safran Üretimi Artıyor

Tekirdağ'da Safran Üretimi Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da safran bitkisi üretimi hızla artıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, bu değerli bitkinin ekonomik ve tıbbi faydalarını vurguladı, genç üreticileri desteklemek için projeler hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da son yıllarda üretim alanı hızla artan safran bitkisi, hem ekonomik değeri hem de tıbbi faydalarıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesi Göçerler Mahallesi'nde genç bir üreticiye ait 20 dekarlık iki yıllık safran tarlasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında üretici aileyle bir araya gelen Aksoy, soğuk ve yağışlı havaya rağmen özveriyle yapılan üretimi yerinde inceledi. Annesi, babası ve bölgedeki emekçi üreticilerle birlikte çalışan genç çiftçiyi tebrik eden Aksoy, "Safran, gramı adeta altınla yarışan bir ürün. Katma değeri çok yüksek ve Tekirdağ tarımı için yeni bir umut kaynağı" dedi.

İl Müdürü Aksoy, bitkinin hem ekonomik getirisi hem de sağlık açısından değerine dikkat çekti. Aksoy, "Safran; ilaç, kozmetik ve gıda sanayinde kullanılan, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan çok değerli bir bitki. Bölgemizin iklimi ve toprak yapısı bu üretime oldukça uygun. Bu tür yenilikçi üretimler, kırsal kalkınmayı destekliyor ve çiftçimize yeni gelir kapıları açıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Göçerler köy kahvesinde üreticilerle buluşan Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve destek programları hakkında bilgi vererek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Safranın yanı sıra katma değeri yüksek diğer ürünlerin de bölge tarımı için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Ziyarete katılan üreticiler, safran üretimine olan ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu alandaki desteklerin artmasının üretimi daha da güçlendireceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.