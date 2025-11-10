Tekirdağ'da Safran Üretimi Artıyor

Tekirdağ'da son yıllarda üretim alanı hızla artan safran bitkisi, hem ekonomik değeri hem de tıbbi faydalarıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesi Göçerler Mahallesi'nde genç bir üreticiye ait 20 dekarlık iki yıllık safran tarlasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında üretici aileyle bir araya gelen Aksoy, soğuk ve yağışlı havaya rağmen özveriyle yapılan üretimi yerinde inceledi. Annesi, babası ve bölgedeki emekçi üreticilerle birlikte çalışan genç çiftçiyi tebrik eden Aksoy, "Safran, gramı adeta altınla yarışan bir ürün. Katma değeri çok yüksek ve Tekirdağ tarımı için yeni bir umut kaynağı" dedi.

İl Müdürü Aksoy, bitkinin hem ekonomik getirisi hem de sağlık açısından değerine dikkat çekti. Aksoy, "Safran; ilaç, kozmetik ve gıda sanayinde kullanılan, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan çok değerli bir bitki. Bölgemizin iklimi ve toprak yapısı bu üretime oldukça uygun. Bu tür yenilikçi üretimler, kırsal kalkınmayı destekliyor ve çiftçimize yeni gelir kapıları açıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Göçerler köy kahvesinde üreticilerle buluşan Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve destek programları hakkında bilgi vererek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Safranın yanı sıra katma değeri yüksek diğer ürünlerin de bölge tarımı için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Ziyarete katılan üreticiler, safran üretimine olan ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu alandaki desteklerin artmasının üretimi daha da güçlendireceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ