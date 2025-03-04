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Tekirdağ'da Mera Islah Çalışmaları İçin Gübre Atımı Yapıldı

Tekirdağ'da Mera Islah Çalışmaları İçin Gübre Atımı Yapıldı
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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırkkepenekli Mahallesi'nde yapılan mera ıslah çalışmaları kapsamında 17 bin kilogram gübre uygulandı. İl Müdürü Mehmet Aksoy, bu çalışmaların hayvancılığa katkı sunduğunu ifade etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde mera ıslah çalışmaları kapsamında gübre atımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Mera Islah Projesi" çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kırkkepenekli Mahallesi'nde bulunan köy merasına yüzde 100 hibe desteğiyle 17 bin kilogram 20-20-0 kompoze gübre uygulandı. Programa Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, mahalle muhtarı, bölgedeki çiftçiler ve teknik personel katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Mehmet Aksoy, mera ıslah çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Meralarda yapılan ıslah çalışmaları, hayvanların daha verimli ve kaliteli yemle beslenmesine imkan sağlar. Bu tür projelerle hayvancılığın gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Gübreleme işleminin ardından teknik personel tarafından çiftçilere mera yönetimi, gübreleme teknikleri ve ot verimliliği konusunda bilgi verildi. Bölge çiftçileri, mera ıslah çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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