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Tekirdağ'da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL'den 150-100 TL bandına geriledi

Tekirdağ'da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL'den 150-100 TL bandına geriledi
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Tekirdağ'da sezon başında 250 TL'yi bulan kiraz, artan arzla birlikte 100-150 TL bandına geriledi. Vatandaşlar düşüşten memnun.

Tekirdağ'da sezon başında kilosu 250 TL'nin üstüne kadar çıkan kiraz, ürün arzının artmasıyla birlikte tezgahlarda 100 ile 150 TL bandında satışa sunuluyor. İlk hasat döneminde yüksek fiyatlardan alıcı bulan kiraz, ilerleyen günlerde düşen fiyatıyla vatandaşın ilgisini artırdı.

Kent genelinde pazar ve manav tezgahlarında yerini alan kiraz, özellikle 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, bazı noktalarda ürün kalitesine göre 250 TL seviyelerinin de görüldüğü belirtildi. Pazarcı esnafı, sezonun ilk günlerinde sınırlı ürün nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ancak hasadın artmasıyla birlikte fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

Vatandaşlar ise kirazın daha önce yüksek fiyatlardan satılmasının ardından şu anki düşüşten memnun olduklarını belirterek, tezgahlara ilginin arttığını söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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