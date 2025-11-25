Haberler

Tekirdağ'da Anıza Kanola Ekiminde Değerlendirme Yapıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanpaşa Karacakılavuz'da anıza kanola ekiminde bitki çıkışı ve toprak nem durumunu değerlendirdi. İl Müdürü Aksoy, iklim değişikliğiyle mücadelede anıza ekimin önemine vurgu yaptı ve devletin hibe destekleri hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Karacakılavuz'da anıza kanola ekiminde bitkinin çıkış ve toprak nem durumunu sahada değerlendirdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik ekip eşliğinde Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde üreticinin on dekar alanda anıza kanola ekimi yaptığı tarlada incelemelerde bulundu. Bitkinin çıkış durumu, fizyolojik evresi, kök gelişimi ile toprak nem seviyesi yerinde kontrol edildi.

İl Müdürü Aksoy, iklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık etkilerinin azaltılmasında anıza ekimin kritik bir yöntem olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada, "Tarımda doğal kaynaklarımızı doğru yöneterek enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın ana hedefidir. Devletimizin yüzde 50 hibe tohum destekleri çiftçilerimizin gücüne güç katıyor. Küçük dokunuşlar. Toprak işlemesiz ekim. Topraktaki suyumuzu ve organik maddeleri korumak. Buharlaşma ile kaybolan toprak nemini azaltmak elimizde. Üreticilerimizin alın terini yerli ve milli tohumlarımızın bereketiyle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
